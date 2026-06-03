Ältere Frau betrogen?

Seniorin zahlt 850 Euro für Medikamente und bekommt Vitamine

Die Frau befürchtete zu erblinden und suchte Medikamente, die das verhindern. Doch stattdessen bekam sie Nahrungsergänzungsmittel.

Um den Fall findet nun ein Prozess am Amtsgericht Wiesbaden statt. (Symbolbild) Foto: Lando Hass/dpa
Um den Fall findet nun ein Prozess am Amtsgericht Wiesbaden statt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Mann soll einer 82 Jahre alten Frau mit Angst vor einer Erblindung statt Medikamente Nahrungsergänzungsmittel verkauft haben. Die Frau soll dem 77 Jahre alten Mann 850 Euro gezahlt haben, in dem Glauben, «sie erhalte wirksame Arzneimittel gegen ihre Augenerkrankung», teilte das Amtsgericht Wiesbaden mit. Dort startet Mitte Juni der Prozess gegen den Angeklagten wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Betrugs.

Statt Medikamente habe es sich laut Anklage um «frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel» gehandelt. Demnach soll der Angeklagte in der Vergangenheit bereits mehrfach «älteren Menschen, die von Leiden geplagt gewesen seien», vorgespiegelt haben, medizinische Hilfe zu leisten und dafür als Gegenleistung Zahlungen erhalten haben.

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