Wetter

September war warm, sonnig und sehr trocken

Der Wetterdienst hat seine Messstationen ausgewertet. In Hessen gab es zwar keine Rekorde. Ungewöhnlich war der Monat trotzdem.

Im September hat es in Hessen zu wenig geregnet. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Im September hat es in Hessen zu wenig geregnet. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Warm, sonnig und sehr trocken - so war der September in Hessen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Auswertungen der Daten seiner Messstationen. Allzeitrekorde gab es aber nicht.

Hessen dürfte den September mit einer Mitteltemperatur von 16,1 Grad beenden, so der DWD. Damit lag er ungewöhnlich hohe 2,9 Grad über dem Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. 

Am wärmsten war es in Geisenheim. Dort stieg das Thermometer am 7. des Monats auf 31,9 Grad. Danach folgte eine zeitweise Abkühlung, in der in Fulda-Horas am 25. kalte 0,5 Grad gemessen wurden. Zum Monatsende wurde es im Rhein-Main-Gebiet dann wieder fast 30 Grad warm.

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Hessenweit fielen im September voraussichtlich nur knapp 29 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das waren etwa 49 Prozent weniger als üblich. Mit rund 198 Stunden lag die Sonnenscheindauer beachtliche 39 Prozent über dem Mittel von 142 Stunden.

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