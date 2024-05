Sewing: Noch Arbeit vor uns bei der Postbank

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank sieht nach dem monatelangen Durcheinander bei der Postbank beim Thema Servicequalität noch Luft nach oben. Das Institut arbeite «weiter an Verbesserungen», führte Konzernchef Christian Sewing in dem am Mittwoch vorab veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung des größten deutschen Geldhauses aus. Das Aktionärstreffen findet am Donnerstag kommender Woche (16.5.) online statt.