Sexuelle Belästigung im Schwimmbad bleibt nicht folgenlos
Nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung im Frankfurter Schwimmbad wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 41 Jahre alter Mann soll in einem Frankfurter Schwimmbad eine Mitarbeiterin sexuell belästigt haben. Nach Angaben der Polizei soll der Mann die Frau am Samstagabend während ihrer Arbeit unsittlich berührt haben.
Der Sicherheitsdienst des Schwimmbads verständigte gegen 19.40 Uhr die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an und nahmen ihn nach ersten Ermittlungen fest. Der 41-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen ins Polizeipräsidium gebracht.
Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.