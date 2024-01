Sexuelle Übergriffe bei Pfadfindern? - VCP will Aufarbeitung

Kassel (dpa/lhe) - Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) will mögliche Fälle von sexueller Gewalt aufarbeiten. «Der VCP möchte den Betroffenen gerecht werden und eine kritische Auseinandersetzung im eigenen Verband fördern», teilte die Bundeszentrale in Kassel am Dienstag mit. Betroffene und Zeugen seien aufgerufen, sich zu melden.