Sexuelle Übergriffe im Freibad – Zwei Männer vor Gericht
Gegen zwei Männer wird nach den Vorfällen im Gelnhausener Schwimmbad demnächst der Prozess eröffnet. Ihnen werden sexuelle Belästigung und Nötigung vorgeworfen. Die Ermittlungen waren umfangreich.
Gelnhausen (dpa/lhe) - Knapp ein Jahr nach der mutmaßlichen sexuellen Belästigung mehrerer Mädchen in einem Freibad in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) werden sich zwei Männer vor dem Amtsgericht Gelnhausen verantworten müssen. Das Hauptverfahren vor dem Jugendgericht soll am 13. April eröffnet werden, wie das Amtsgericht mitteilt.
Angeklagt sind zwei Syrer, die zum Zeitpunkt der Anklageerhebung im vergangenen November 18 beziehungsweise 28 Jahre alt waren. Der Jugendrichter ist deshalb zuständig, weil der 18-Jährige strafrechtlich noch als Heranwachsender gilt. Der Vorfall hatte für großes Aufsehen gesorgt und auch die hessische Landespolitik beschäftigt.
Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Nötigung
Dem 18-jährigen Angeschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft sexuelle Belästigung in zwei Fällen sowie Nötigung in einem Fall vor. Er soll am 22. Juni vergangenen Jahres einem 13-jährigen Mädchen in dem Schwimmbad an das Gesäß sowie einer 14-Jährigen an die Brust und das Gesäß gefasst haben. Eine weitere 15-jährige Zeugin habe er im Wasserbecken am Bein gegen ihren ausdrücklichen Willen festgehalten und von hinten am Bikinioberteil gezogen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Dem 28-Jährigen wird sexuelle Belästigung in einem Fall vorgeworfen. Auch er soll einer 14-jährigen Zeugin an das Gesäß gefasst haben.
Umfangreiche Ermittlungen
Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen waren auch Wohnungen durchsucht und den Zeuginnen Bilder vorgelegt worden, anhand derer sie die Verdächtigen identifizieren sollten. Die Ermittlungen gegen drei weitere Männer wurden eingestellt.