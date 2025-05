Sexueller Missbrauch im Bistum - Bischof bittet um Vergebung

Speyer (dpa) - Nach der Veröffentlichung einer Studie zu sexuellem Missbrauch in seinem Bistum hat sich der Speyerer Bischof Karl-Heinz-Wiesemann mit Nachdruck für eine schonungslose Aufarbeitung der Verbrechen ausgesprochen. «Einen Schlussstrich unter das Thema Missbrauch kann und darf es nicht geben», sagte Wiesemann in der pfälzischen Domstadt. «Ich kann nur aus ganzem Herzen um Vergebung bitten.» Nichts könne die schrecklichen Taten ungeschehen machen. Zudem forderte der Bischof einen umfassenden Kulturwandel in der katholischen Kirche.