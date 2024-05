Sicher nach Hause: Gießen führt Frauen-Taxigutscheine ein

Gießen (dpa/lhe) - Frauen sollen in Gießen künftig nachts vergünstigt Taxi fahren können. Ab dem 1. Juni sollen Rabatt-Gutscheine ausgegeben werden, die die nächtliche Taxifahrt für weibliche Fahrgäste fünf Euro günstiger machen. Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD) und die Beauftragte für Frauen und Gleichberechtigung Friederike Stibane wollen das Projekt am Freitag (16.00 Uhr) im Stadthaus vorstellen. Das Projekt «FrauenNachtTaxi» soll Frauen einen sicheren Heimweg ermöglichen und das Nachtleben in der Universitätsstadt attraktiver machen.