Einsatz der Bundespolizei

Sicherheitsbereich am Stuttgart Flughafen geräumt

Am Flughafen Stuttgart hat die Bundespolizei den Sicherheitsbereich geräumt. Was das für den Flugverkehr bedeutet, ist bislang nur teilweise bekannt.

Derzeit läuft ein Einsatz der Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Derzeit läuft ein Einsatz der Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Flughafen Stuttgart ist aufgrund eines Einsatzes der Bundespolizei der Sicherheitsbereich geräumt worden. Dadurch komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, so die Bundespolizei. 

Die Passagiere, die sich bereits an den Gates befunden hatten, mussten nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin noch einmal in den öffentlichen Bereich des Flughafens zurück und neu kontrolliert werden. Dadurch könne es bei den Abflügen zu Verspätungen kommen. Bis Mittag sind demnach ungefähr zehn Verbindungen betroffen. Flugzeuge könnten aber ganz normal landen. Für ankommende Passagiere gebe es keine Einschränkungen.

Zu den Hintergründen des Einsatzes war zunächst nichts bekannt.

