Sicherheitsbereich am Stuttgart Flughafen geräumt

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Flughafen Stuttgart ist aufgrund eines Einsatzes der Bundespolizei der Sicherheitsbereich geräumt worden. Dadurch komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, so die Bundespolizei.

Die Passagiere, die sich bereits an den Gates befunden hatten, mussten nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin noch einmal in den öffentlichen Bereich des Flughafens zurück und neu kontrolliert werden. Dadurch könne es bei den Abflügen zu Verspätungen kommen. Bis Mittag sind demnach ungefähr zehn Verbindungen betroffen. Flugzeuge könnten aber ganz normal landen. Für ankommende Passagiere gebe es keine Einschränkungen.