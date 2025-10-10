Landratsamt Sicherheitslücke im Enzkreis – Tausende betroffen IT-Panne im Enzkreis: Wer seinen Führerschein online beantragt hat, könnte betroffen sein. 10.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sebastian Gollnow/dpa Beim Landratsamt Enzkreis hat sich eine Sicherheitslücke aufgetan (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite