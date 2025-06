Feuerkatastrophe in den USA

Feuerkatastrophe in den USA

Hollywoodstudios spenden Millionen für Helfer und Feuerwehr

In der kalifornischen Metropole wüten seit einer Woche die Flammen. Auch die Filmbranche hält den Atem an und gibt große Summen an diejenigen, die seit Tagen als Helfer im Einsatz sind.