Sieben Autos gehen in Bühl in Flammen auf
Schwarzer Rauch steigt am Morgen über Bühl auf. In einer Straße brennen sieben Autos komplett aus. War das vorsätzlich?
Bühl (dpa/lsw) - Am frühen Morgen ist in Bühl (Kreis Rastatt) eine ganze Reihe geparkter Autos komplett ausgebrannt. Polizeiangaben zufolge zerstörte das Feuer sieben Pkw in einer Straße. Beschädigt wurden wohl auch ein Transporter und eine Lagerhalle in der Nähe. Die Polizei prüft, ob jemand die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt hat. Zeugen hatten eine schwarze Rauchwolke bemerkt und die Rettungskräfte gerufen.