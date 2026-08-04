Sturm am Bodensee

Sieben Menschen von sinkendem Floß auf dem Bodensee gerettet

Bei stürmischem Wetter läuft ein Floß auf dem Bodensee voll Wasser. Die Besatzung wird von Einsatzkräften gerettet.

Bei stürmischem Wetter waren die ersten Menschen bereits von dem Floß ins Wasser gefallen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bei stürmischem Wetter waren die ersten Menschen bereits von dem Floß ins Wasser gefallen. (Symbolbild)

Bregenz (dpa) - Auf dem Bodensee sind am Montag sieben Menschen von einem sinkenden Floß gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Floß im Bereich der Rheinmündung bei stürmischem Wetter voll Wasser gelaufen und drohte zu sinken.

Einsatzkräfte der Wasserpolizei und des Feuerwehrbootes «Föhn» wurden alarmiert. Die Besatzung konnte die sieben Abenteurer rechtzeitig an Bord bringen - einige von ihnen mussten bereits aus dem Wasser gezogen werden. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte eine Starkwindwarnung auf dem See. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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