Sieben Prozent der Hessen fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit
Für einen kurzen Arbeitsweg von weniger als fünf Kilometern greifen hessische Pendler häufiger auf das Fahrrad zurück. Gerade in ländlichen Regionen bleibt das Auto aber für viele das Mittel der Wahl.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Fahrrad ist nur das dritthäufigste Verkehrsmittel, mit dem Pendler in Hessen zur Arbeit kommen. Rund sieben Prozent der hessischen Pendler nutzten für den Arbeitsweg im Jahr 2024 ein Fahrrad oder ein Pedelec, wie das Hessische Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.
Häufiger wird das Fahrrad demnach in städtischen Regionen genutzt - der Anteil liegt den Angaben zufolge hier mit 8 Prozent drei Prozentpunkte höher als in ländlichen Regionen. Ist der Arbeitsweg kürzer als fünf Kilometer, steigen 17 Prozent auf ein Fahrrad oder Pedelec.
Auto bleibt Spitzenreiter unter den Verkehrsmitteln
Das meistgenutzte Verkehrsmittel der erwerbstätigen Hessen bleibt das Auto: 66 Prozent fuhren im Jahr 2024 selbst oder als Mitfahrende mit dem Auto zur Arbeit. In ländlichen Regionen sind es mit 76 Prozent sogar mehr als drei Viertel der Erwerbstätigen, die auf dieses Verkehrsmittel zurückgreifen.
Auf Bus, U-Bahn oder Straßenbahn griffen lediglich 18 Prozent der Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit zurück. In den Städten wird der öffentliche Nahverkehr laut Statistischem Landesamt dabei mehr als doppelt so häufig für den Arbeitsweg genutzt: 10 Prozent der Erwerbstätigen nutzen in ländlichen Regionen den ÖPNV, dem gegenüber stehen 22 Prozent in Städten.