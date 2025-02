Sieben Verletzte bei Auffahrunfall auf B27

Tübingen (dpa/lsw) - Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Tübingen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 46 Jahre alter Autofahrer habe am Freitagnachmittag einen Stau auf der Bundesstraße 27 übersehen, teilte die Polizei mit. Er fuhr mit seinem Auto ungebremst gegen einen anderen Wagen, der auf zwei weitere Autos geschoben wurde. Rettungswagen brachten die zwei Schwer- und fünf Leichtverletzten in Kliniken.