Unfälle

Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße - auch Kinder

Drei Autos kollidieren auf der Bundesstraße bei Hechingen. Unter den Schwerverletzten sind auch Kinder.

Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) sind sieben Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Ein 21-Jähriger war nach Angaben der Polizei am Abend zu schnell auf der linken Spur Richtung Balingen unterwegs. Ein 46-Jähriger wollte demnach zum Überholen ansetzen und übersah den von hinten kommenden Wagen des 21-Jährigen. Durch den Aufprall kam es zur Kollision mit einem dritten Auto auf der rechten Spur.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt. In dem dritten beteiligten Wagen wurden der 43-jährige Fahrer, die 30-jährige Beifahrerin und ein elfjähriges Kind leicht verletzt. Zwei weitere Kinder in dem Auto im Alter von elf und 13 Jahren erlitten schwere Verletzungen. 

Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Fünf Rettungswägen waren vor Ort, außerdem 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW. Die B27 war mehrere Stunden vollgesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sieben Verletzte bei Unfall mit SUV auf Landstraße
Unfälle

Sieben Verletzte bei Unfall mit SUV auf Landstraße

Ein SUV kommt bei Lampertheim von der Straße ab. Sieben Insassen werden verletzt, zwei davon schwer. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.

31.08.2025

Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße
Marburg-Biedenkopf

Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Drei Autos krachen zusammen, sieben Menschen erleiden Verletzungen. Darunter sind auch zwei Kinder.

16.03.2024

Unfälle

Kollision auf Bundesstraße: Drei Tote und sieben Verletzte

Ein Kleinbus mit neun Insassen überholt in Oberbayern einen Lastwagen - und wird frontal von einem Auto gerammt. Für drei Menschen endet der Unfall tödlich. Zur Ursache bleiben Fragen.

15.09.2023

Osthessen

Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße 279

23.07.2023

Unfall

Straßenbahn und Lkw kollidieren in Kassel: Sieben Verletzte

03.07.2023