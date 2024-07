Sieben Verletzte nach Restaurant-Dachstuhlbrand

Dreieich (dpa/lhe) - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Restaurant im südhessischen Dreieich-Sprendlingen sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Bei dem Brand am Samstagnachmittag entwickelte sich starker Rauch, wie die Feuerwehr berichtete. Die Polizei warnte Menschen in der Umgebung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei den Löscharbeiten sei auch eine Drohne im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen zu Brandursache und -hergang dauern an. Es war zunächst unbekannt, ob es sich bei den Verletzten um Besucher des Restaurants handelt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300.000 Euro.