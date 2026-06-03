Bei Bad Cannstatt

Signalstörung in Stuttgart – alle S-Bahn-Linien betroffen

Eine Signalstörung bei Bad Cannstatt wirbelt den abendlichen S-Bahn-Verkehr in Stuttgart durcheinander. Auf welchen Linien müssen die Fahrgäste besonders viel Geduld mitbringen?

Bei Bad Cannstatt kommt es derzeit zu einer Signalstörung. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Bei Bad Cannstatt kommt es derzeit zu einer Signalstörung. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen einer Signalstörung bei Bad Cannstatt ist der abendliche Stuttgarter S-Bahn-Verkehr aktuell auf allen Linien eingeschränkt. Insbesondere auf den Linien S1, S2 und S3 komme es zu Verspätungen und Ausfällen, teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Aufgrund eines Rückstaus bis in den S-Bahn-Tunnel hinein seien aber auch die Linien S4, S5, S6 und S60 betroffen. 

Der VVS bittet Reisende darum, sich in der digitalen Fahrplanauskunft über mögliche Änderungen zu informieren. Wie lange die Störung andauern wird, ist bislang nicht bekannt.

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