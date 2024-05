«Silence of Reason» gewinnt bei «goEast»-Filmfestival

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim «goEast»-Filmfestival in Wiesbaden hat die Jury dem Videoessay «Silence of Reason» über Vergewaltigung als Kriegswaffe die «Goldene Lilie» verliehen. Damit gewann der Film von Produzentin und Regisseurin Kumjana Novakova am Dienstag den mit 10.000 Euro dotierten Preis für den besten Film, wie das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum (DFF) als Veranstalter mitteilte.