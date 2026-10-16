Achterbahn

«Silver Star» im Europa-Park fährt trotz US-Unfall

In den USA starb ein 42-Jähriger, nachdem er aus der Achterbahn «Goliath» geschleudert worden war. Im Europa-Park steht eine Achterbahn desselben Herstellers – was sagt der Park zur Sicherheit?

Die Achterbahn «Silver Star» im Europa-Park bleibt in Betrieb. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Die Achterbahn «Silver Star» im Europa-Park bleibt in Betrieb. (Archivbild)

Rust (dpa) - Die Achterbahn «Silver Star» im Europa-Park in Rust bleibt auch nach einem tödlichen Unfall einer von derselben Firma gebauten Achterbahn in den USA in Betrieb. Grundlage seien «klar definierte Prüf-, Wartungs- und Sicherheitsprozesse, die jährliche TÜV-Prüfungen sowie tägliche technische Kontrollen vor der Parköffnung», erläuterte ein Sprecher des Freizeitparks. 

Umfassende Sicherheitskontrollen

Auch Rückhaltesysteme und ihre Verriegelungen würden dabei umfassend auf Zustand und Funktionsfähigkeit überprüft. «Generell gilt: Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden hat im Europa-Park höchste Priorität.» Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet.

Im US-Bundesstaat Georgia war am vergangenen Montag ein 42 Jahre alter Mann aus der Achterbahn «Goliath» geschleudert worden und gestorben. Die Ursache für das Unglück ist unklar. Der Veranstalter Six Flags, der mehrere Parks in den USA betreibt, hatte angekündigt, ähnliche Bahnen in seinen Parks vorübergehend zu schließen. Die «Goliath» ist wegen des Unglücks momentan außer Betrieb.

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«Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen», sagte der Sprecher des Europa-Parks. mit Blick auf den tödlichen Unfall. «Zu den Ursachen des geschilderten Vorfalls können wir keine Einschätzung abgeben und möchten den Untersuchungen nicht vorgreifen.» Man verfolge jedoch sicherheitsrelevante Entwicklungen in der Branche aufmerksam.

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