Sinemus: KI hilft bei Gesunderhaltung der Bevölkerung

Gießen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) sieht in Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz (KI) bedeutende Chancen auch für den Gesundheitssektor in Hessen. Gesundheitsdaten seien «ein besonderes Gut, da sie eine Diagnosestellung beschleunigen und zu einer besseren und schnelleren Versorgung einzelner Patientinnen und Patienten beitragen können», erklärte Sinemus am Mittwoch anlässlich der Vorstellung des Positionspapiers Gesundheitsdaten. Darin geht es um aktuelle Herausforderungen bei Umgang und Nutzung solcher Daten sowie um Lösungsvorschläge.

Beispiel einer Anwendung Künstlicher Intelligenz in der Medizin ist das Projekt RisKa am Universitätsklinikum Gießen. Dank KI-Muster könne das System frühzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkennen. «In Zeiten, in denen Patientinnen und Patienten oft monatelang auf Facharzt-Termine warten müssen, ist eine KI-basierte Lösung, die schon nach einem Hausarztbesuch Herzerkrankungen in einem frühen Stadium erkennen kann, ein Segen», erklärte Martin Kramer, Vizepräsident für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die KI verbinde die klinische Kompetenz der Kardiologie mit einer großen Menge an vorhandenen Daten, um schnellere und sichere Diagnosen stellen zu können.