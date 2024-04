Sinfonieorchester des Rundfunks tritt mit Filmstar auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks (HR) arbeitet in der kommenden Spielzeit mit einer prominenten Schauspielerin und einem preisgekrönten Fotografen zusammen. Außerdem werden die Musiker bei den Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris auftreten, wie das Orchester in Frankfurt ankündigte.

Eine weitere Zusammenarbeit führt in den Regenwald: Der brasilianische Fotograf und Friedenspreisträger Sebastião Salgado hat den Amazonas-Regenwald dokumentiert - sein Landsmann Heitor Villa-Lobos hat eine musikalische Hommage an diesen Fluss komponiert. Das HR-Sinfonieorchester spielt das Werk, während Fotos von Salgados auf einer Großleinwand gezeigt werden.

Im Sommer 2025 ist das HR-Sinfonieorchester an den Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der ausgebrannten Kathedrale Notre-Dame in Paris beteiligt. Dort ist die Uraufführung des «Te Deum» des französischen Komponisten Thierry Escaich vorgesehen, der in der kommenden Spielzeit «Composer in Residence» in Frankfurt ist. Dirigiert wird das Werk von dem französischen Chefdirigenten des HR-Sinfonieorchesters, Alain Altinoglu.