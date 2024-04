Single-Haushalte sind häufigste Wohnform

Wiesbaden (dpa/lhe) - Single-Haushalte sind die häufigste Wohnform in Hessen. 1,27 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben im vergangenen Jahr alleine in einem Haushalt gelebt. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf Basis von ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2023 mitteilte, waren das 41 Prozent der 3,1 Millionen Privathaushalte in Hessen. In rund 33 Prozent lebten zwei Menschen zusammen, in 12 Prozent der Haushalte drei Menschen. In 14 Prozent gab es vier oder noch mehr Bewohner.