Saisonfinale in Schweden

Skicross-Star Maier verpasst Coup im Gesamtweltcup

Die Olympiasiegerin fährt im vorletzten Rennen der Saison stark. Die große Kristallkugel muss sie aber wieder mal der schwedischen Dominatorin überlassen. Bei den Männern überrascht ein Deutscher.

Im Weltcup musste Daniela Maier wieder mal Sandra Näslund den Vortritt lassen. (Archivbild) Foto: Oliver Weiken/dpa
Im Weltcup musste Daniela Maier wieder mal Sandra Näslund den Vortritt lassen. (Archivbild)

Gällivare (dpa) - Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier hat die Wende im Kampf um den Gesamtweltcup verpasst. Die 30-Jährige belegte beim vorletzten Rennen des Winters im schwedischen Gällivare Rang zwei hinter Sandra Näslund und muss die große Kristallkugel damit einmal mehr der Lokalmatadorin überlassen. Näslund feierte bereits ihren zehnten Saisonsieg und sicherte sich zum fünften Mal den Triumph im Gesamtweltcup.

Die Schwarzwälderin Maier war mit 175 Punkten Rückstand auf Näslund ins Rennen gegangen. Die Chancen, das Blatt im Kugel-Kampf noch mal zu wenden, waren also ohnehin gering. Den Gesamtweltcup zu gewinnen, ist noch eines der großen Ziele der Deutschen. Bei Olympia hatte sie im Februar in Italien Gold gewonnen, 2022 in China hatte sie in einem dramatischen Wettbewerb Bronze geholt.

Bei den Männern überraschte Kilian Himmelsbach in Gällivare mit Rang drei. Es war der erste Weltcup-Podestplatz überhaupt für den 23-jährigen Deutschen.

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