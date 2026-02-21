Skifahren bis Ostern? Die Feldberg-Zwischenbilanz

Feldberg (dpa/lsw) - Trotz zeitweiser Schnee-Flaute zeigt sich die Feldberg-Region mit dem bisherigen Verlauf der Wintersaison zufrieden. «Die Umsatzeinbußen über die Weihnachtstage konnten wir durch sehr starke Januarwochenenden sowie ein überdurchschnittlich gute Entwicklung in den Winterferien im Februar weitgehend kompensieren», teilte der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg und Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Johannes Albrecht, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Rund 90 Skitage gab es demnach bisher am mit 1.493 Metern höchsten Berg im Schwarzwald. Die aktuelle Saison könnte also besser verlaufen als im Vorjahr, als bis Mitte März mehr als 90 Skitage zusammenkamen.

Skisaison bis Ostern geplant

Dank der Schneefälle Ende November mit mehr als 70 Zentimetern Neuschnee sei man optimal gestartet, so Albrecht. «Das ausgeprägte Tauwetter im Dezember führte jedoch - wie in den gesamten Alpen - dazu, dass der Wintersportbetrieb über die Weihnachtstage nur eingeschränkt möglich war.» Seit Anfang 2026 seien die Bedingungen auf den Pisten gut bis sehr gut - mit dem Höhepunkt des Para-Weltcups Ende Januar im Olympischen Winter.