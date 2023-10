«Skimming 2.0»: Neue kriminelle Masche bei fremden Bankdaten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer offenbar neuen Methode versuchen Kriminelle, an fremde Bankinformationen zu gelangen und damit Konten zu plündern. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat bereits in einem Fall des von Ermittlern als «Skimming 2.0» bezeichneten Vorgehens Anklage erhoben. Für diesen Dienstag ist der Prozessbeginn vor dem Amtsgericht Frankfurt geplant.

Im Falle des Beschuldigten, der an einem Geldautomaten in Königstein festgenommen wurde, kam der Zufall zu Hilfe: Eine Polizeistreife hatte zunächst vermutet, der Mann könne den Automaten für Automatensprenger ausspähen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Überprüfung des Mannes fiel auf, dass er eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Mobiltelefonen bei sich hatte. Darauf befanden sich Zugangsdaten fremder Bankkonten.

Die Hintermänner des Betrugs statten später die sogenannten Abholer mit einer Reihe von Mobiltelefonen mit digitalen Debitkarten aus, um dann an Automaten Geld abzuheben. «Hintergrund ist, dass die Geldautomaten erkennen, dass mit einem Telefon bereits eine bestimmte Summe abgehoben worden ist», so die Staatsanwältin. Mit einer Vielzahl an Handys mit hinterlegten digitalen Debitkarten werde dann an in der Regel ruhig gelegenen Geldautomaten vor und nach Mitternacht jeweils das Tageslimit abgehoben.