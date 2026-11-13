Skisaison in den Startlöchern: Liftbetreiber unter Druck
Wenig Schnee und milde Temperaturen verkürzen im Südwesten die Skisaison, während steigende Kosten die Betreiber belasten. Wie ist der Ausblick auf die kommende Saison?
Feldberg (dpa/lsw) - Mit Spannung blicken die Liftbetreiber im Südwesten auf die kommende Saison. Was am Feldberg als größtem Skigebiet in Baden-Württemberg geplant ist, wird am Vormittag bekanntgegeben. Die Feldbergbahnen als Betreiber wollen über Preisentwicklungen und neue Angebote informieren.
Zur vergangenen Saison war ein positives Fazit gezogen worden. Der Start sei zwar holprig gewesen, aber die guten Bedingungen zwischen Januar und März hätten die Umsatzverluste ausgeglichen. Wegen wenig Neuschnee und frühlingshafter Temperaturen endete die Saison früher als geplant.
Angespannte Lage bei Liften im Land
Etwas angespannter ist die Lage beim Skigebiet Mehliskopf im Nordschwarzwald. Vergangene Saison habe es dort 44 Betriebstage gegeben, sagte Geschäftsführer Andreas Kern. In der Saison davor seien es sogar nur 34 gewesen. Die großen Lifte seien in den vergangenen drei Jahren nur etwa zehnmal gelaufen. «Wir agieren nicht, wir reagieren», sagte Kern mit Blick auf die kommende Saison. Alles ist demnach vom Wetter abhängig.
Am Mehliskopf steigen die Preise Kern zufolge um rund fünf Prozent. Entscheidend seien immer die Weihnachtstage, an denen der Tagesumsatz bei gleichen Kosten doppelt bis dreifach so hoch sei. Ohne die Einnahmen durch die Sommerangebote sei ein Betrieb schon quasi nicht mehr möglich.
Preiserhöhungen wegen gestiegener Kosten
Auch bei den Skiliften Todtnauberg im Südschwarzwald steigen die Preise nach eigenen Angaben um fünf bis sieben Prozent. Seit zwei Jahren habe es keine Erhöhung gegeben - wegen stark gestiegener Energiekosten und steigender Personalkosten sei dies nun aber unabdingbar.
Auf der Schwäbischen Alb setzt man beim Skigebiet Wintersport-Arena Holzelfingen insbesondere auf technische Beschneiung. Ohne diese hätte es vergangene Saison keinen einzigen Skitag gegeben, heißt es von Betreiber Jochen Gekeler. Deshalb wolle man in den kommenden Jahren in den Ausbau der Beschneiungsanlagen investieren. Auch hier steigen die Preise wegen größer werdenden Kosten um etwa drei bis fünf Prozent.