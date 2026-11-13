Immer weniger Schnee

Skisaison in den Startlöchern: Liftbetreiber unter Druck

Wenig Schnee und milde Temperaturen verkürzen im Südwesten die Skisaison, während steigende Kosten die Betreiber belasten. Wie ist der Ausblick auf die kommende Saison?

Die Skisaison im Südwesten beginnt bald. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Skisaison im Südwesten beginnt bald. (Archivbild)

Feldberg (dpa/lsw) - Mit Spannung blicken die Liftbetreiber im Südwesten auf die kommende Saison. Was am Feldberg als größtem Skigebiet in Baden-Württemberg geplant ist, wird am Vormittag bekanntgegeben. Die Feldbergbahnen als Betreiber wollen über Preisentwicklungen und neue Angebote informieren.

Zur vergangenen Saison war ein positives Fazit gezogen worden. Der Start sei zwar holprig gewesen, aber die guten Bedingungen zwischen Januar und März hätten die Umsatzverluste ausgeglichen. Wegen wenig Neuschnee und frühlingshafter Temperaturen endete die Saison früher als geplant.

Angespannte Lage bei Liften im Land

Etwas angespannter ist die Lage beim Skigebiet Mehliskopf im Nordschwarzwald. Vergangene Saison habe es dort 44 Betriebstage gegeben, sagte Geschäftsführer Andreas Kern. In der Saison davor seien es sogar nur 34 gewesen. Die großen Lifte seien in den vergangenen drei Jahren nur etwa zehnmal gelaufen. «Wir agieren nicht, wir reagieren», sagte Kern mit Blick auf die kommende Saison. Alles ist demnach vom Wetter abhängig.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Mehliskopf steigen die Preise Kern zufolge um rund fünf Prozent. Entscheidend seien immer die Weihnachtstage, an denen der Tagesumsatz bei gleichen Kosten doppelt bis dreifach so hoch sei. Ohne die Einnahmen durch die Sommerangebote sei ein Betrieb schon quasi nicht mehr möglich.

Preiserhöhungen wegen gestiegener Kosten

Auch bei den Skiliften Todtnauberg im Südschwarzwald steigen die Preise nach eigenen Angaben um fünf bis sieben Prozent. Seit zwei Jahren habe es keine Erhöhung gegeben - wegen stark gestiegener Energiekosten und steigender Personalkosten sei dies nun aber unabdingbar.

Auf der Schwäbischen Alb setzt man beim Skigebiet Wintersport-Arena Holzelfingen insbesondere auf technische Beschneiung. Ohne diese hätte es vergangene Saison keinen einzigen Skitag gegeben, heißt es von Betreiber Jochen Gekeler. Deshalb wolle man in den kommenden Jahren in den Ausbau der Beschneiungsanlagen investieren. Auch hier steigen die Preise wegen größer werdenden Kosten um etwa drei bis fünf Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zu wenig Neuschnee in Alpen: Schnee mit dem Hubschrauber
Italien

Zu wenig Neuschnee in Alpen: Schnee mit dem Hubschrauber

An Schneekanonen hat man sich in den Alpen gewöhnt. Mangels Neuschnee bringt ein Skigebiet in Italien jetzt auch Helikopter zum Einsatz. Umweltschützer sind empört.

10.12.2025

Schön eingeschneit – Am Feldberg startet die Skisaison
Wetter

Schön eingeschneit – Am Feldberg startet die Skisaison

Beste Bedingungen fürs Wochenende: Die Feldbergbahnen eröffnen die Skisaison. Aber einige Skiliftbetreiber im Südwesten blicken wegen Klimawandel und Kosten skeptisch in die Zukunft.

27.11.2025

Skisaison startet schon am Wochenende im Allgäu
Wintersport

Skisaison startet schon am Wochenende im Allgäu

In wenigen Tagen geht es mit frischem Neuschnee schon los: Die Skiliftbetreiber in Deutschland rüsten sich für die Wintersaison. Und es gibt einige Neuerungen.

19.11.2025

Freizeit

Skisaison an der Zugspitze startet bei Neuschnee und Nebel

Massenhaft frischer Schnee - nur die Sonne fehlte für einen perfekten Auftakt der Skisaison an der Zugspitze.

01.12.2023

Tourismus

Skisaison startet hoffnungsvoll mit viel Neuschnee

Die Wintersportgebiete stehen auch dieses Jahr vor Herausforderungen. Die Preise steigen. Doch für den Saisonauftakt sieht es fast perfekt aus: Der Schnee ist da, die Lifte starten - oft früher als sonst.

30.11.2023