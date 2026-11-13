Skisaison in den Startlöchern: Liftbetreiber unter Druck

Feldberg (dpa/lsw) - Mit Spannung blicken die Liftbetreiber im Südwesten auf die kommende Saison. Was am Feldberg als größtem Skigebiet in Baden-Württemberg geplant ist, wird am Vormittag bekanntgegeben. Die Feldbergbahnen als Betreiber wollen über Preisentwicklungen und neue Angebote informieren.

Zur vergangenen Saison war ein positives Fazit gezogen worden. Der Start sei zwar holprig gewesen, aber die guten Bedingungen zwischen Januar und März hätten die Umsatzverluste ausgeglichen. Wegen wenig Neuschnee und frühlingshafter Temperaturen endete die Saison früher als geplant.

Angespannte Lage bei Liften im Land

Etwas angespannter ist die Lage beim Skigebiet Mehliskopf im Nordschwarzwald. Vergangene Saison habe es dort 44 Betriebstage gegeben, sagte Geschäftsführer Andreas Kern. In der Saison davor seien es sogar nur 34 gewesen. Die großen Lifte seien in den vergangenen drei Jahren nur etwa zehnmal gelaufen. «Wir agieren nicht, wir reagieren», sagte Kern mit Blick auf die kommende Saison. Alles ist demnach vom Wetter abhängig.

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Am Mehliskopf steigen die Preise Kern zufolge um rund fünf Prozent. Entscheidend seien immer die Weihnachtstage, an denen der Tagesumsatz bei gleichen Kosten doppelt bis dreifach so hoch sei. Ohne die Einnahmen durch die Sommerangebote sei ein Betrieb schon quasi nicht mehr möglich.

Preiserhöhungen wegen gestiegener Kosten

Auch bei den Skiliften Todtnauberg im Südschwarzwald steigen die Preise nach eigenen Angaben um fünf bis sieben Prozent. Seit zwei Jahren habe es keine Erhöhung gegeben - wegen stark gestiegener Energiekosten und steigender Personalkosten sei dies nun aber unabdingbar.