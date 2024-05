Skyliners erstattet Anzeige wegen «Affenlauten»

Er fügte hinzu: «Leider ist die Chance gering, die - hoffentlich nur wenigen - Idioten rauszufiltern, die solche Aussagen aus einer anonymen Masse heraus tätigen. Wir appellieren aber an alle Vernünftigen, couragiert zu sein und deutlich zu machen, dass so etwas keinen Platz hat - weder in unseren Basketball-Hallen noch sonst wo.»

Sportlich geht es für die Frankfurter in dem Playoff-Duell mit Trier um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Nach zwei Partien steht es 1:1. Wer das Halbfinale in der Best-of-Five-Serie für sich entscheidet, steigt auf. Sollte den Skyliners das gelingen, würden sie nach nur einem Jahr in der zweitklassigen Pro A in die Basketball-Bundesliga zurückkehren.