Skyliners Frankfurt holen neuen Center

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat sich mit Ed Croswell verstärkt. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, unterschreibt der Center einen Vertrag für die kommende Saison. Zuletzt spielte der US-Amerikaner für die zweite Mannschaft von Fenerbahce Istanbul.

«Ich habe mich für diese Gelegenheit entschieden, weil Frankfurt eine reiche Basketball-Tradition hat und weil die BBL wettbewerbsfähig und respektiert ist. Coach Wucherer glaubt an mich und mein Spiel und sieht in mir eine Chance, Frankfurt dabei zu helfen, sich wieder in der BBL zu etablieren», sagte Croswell.