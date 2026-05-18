Flughafen gibt Tipps

So fliegt man in Stuttgart entspannt in die Pfingstferien

Eine halbe Million Urlauber, lange Schlangen? Mit ein paar Tricks gelingt der entspannte Start in die Ferien. Was Reisende jetzt wissen sollten.

Am Stuttgarter Flughafen kann es an den Sicherheitskontrollen während der Pfingstferien auch mal länger dauern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Am Stuttgarter Flughafen kann es an den Sicherheitskontrollen während der Pfingstferien auch mal länger dauern. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Um Stress vor dem Abflug in den Pfingsturlaub zu vermeiden, hat der Stuttgarter Flughafen einige Tipps für Reisende vorbereitet. Denn zu Beginn der zweiwöchigen Ferien kann es dem Stuttgarter Flughafen zufolge lebhaft zugehen. Folgende Punkte sollten Reisende beachten.

Mit den Öffis zum Flughafen oder kurz parken 

Urlauberinnen und Urlauber sollten genug Zeit vor ihrem Abflug einplanen, um Check-in, Gepäckabgabe und Sicherheitsabfertigung zu erledigen. Empfohlen werde, mindestens zwei, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Den Airport erreiche man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für die Anreise mit dem Auto gebe es Kurzzeit-Parkplätze am Flughafen, die für acht Minuten kostenlos seien, sodass man sich auch von den Daheim-Bleibenden bringen lassen könne.

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Zeit für Sicherheitskontrolle mitbringen

In den frühen Morgenstunden und nachmittags könnte es an den Sicherheitskontrollen schon mal länger dauern. Die Bundespolizei rät, sich spätestens 90 Minuten vor Abflug bei der Sicherheitskontrolle einzufinden.

Vieles geht aber auch am Flughafen online. So können Reisende in ihre Flüge vorab online einchecken. Und auch für die Sicherheitskontrolle kann man sich einfach online ein festes Zeitfenster buchen. Gepäck kann an den Self-Bag-Drop-Automaten abgegeben werden.

Mehr Verkehr zu Pfingsten

Während der Pfingstferien rechnet man am Stuttgarter Flughafen mit einem lebhaften Betrieb. Insgesamt 500.000 Fluggäste werden laut einer Pressemitteilung in den zwei Ferienwochen am Flughafen der Landeshauptstadt erwartet. Der verkehrsreichste Tag ist dabei direkt zum Ferienstart am 22. Mai.

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