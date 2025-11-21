Kriminalität bekämpfen So schützt man sich vor Taschendieben im Alltag Handtasche am Einkaufswagen? Keine gute Idee! Expertentipps gegen Langfinger. 21.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Schon mit einfachen Maßnahmen kann man sich gegen Taschendiebe schützen. (Symbolfoto) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriminalität «Augen auf, Tasche zu»: Polizei berät in über 100 Läden Mit ihrem ersten gemeinsamen Aktionstag informieren Polizei und Handel in Hessen, wie sich Kunden vor Taschendieben schützen können. Besonders in der Vorweihnachtszeit ist Vorsicht gefragt. vor 1 Stunde Kriminalität Aktionstag in Hessen – Polizei warnt vor Taschendieben Offene Handtaschen im Einkaufswagen? Diebe greifen blitzschnell zu! Polizei und Handel starten eine Informationsoffensive, um Kundinnen und Kunden zu schützen. Besonders eine Gruppe ist gefährdet. 21.11.2025 Venedig Die Stadt der Kanäle - und Taschendiebe Der Massentourismus macht Venedig auch für kriminelle Banden besonders attraktiv - zumal auch erwischte Täter kaum mit einer Verurteilung rechnen müssen. Jetzt schlägt der Bürgermeister Alarm. 17.07.2025 Handel Amazon setzt in US-Supermärkten auf smarte Einkaufswagen Amazon wollte Einkaufsläden mit Technik revolutionieren, die erkennt, was man sich aus den Regalen holt. Nun erkennt der Konzern, dass für Supermärkte smarte Einkaufswagen die bessere Lösung sind. 03.04.2024 Südhessen Polizei warnt vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten Die Heppenheimer Polizei gibt Tipps, wie man sich gerade auf Weihnachtsmärkten vor Kriminellen schützen kann. 30.11.2023