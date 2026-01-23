Bild
Erneuerbare Energie

So sehr boomen Balkonkraftwerke in Baden-Württemberg

Balkonsolaranlagen sind so gefragt wie nie: Leistungsstärkere Module und einfache Installation sorgen für einen Boom in Baden-Württemberg.

Mini-Solaranlagen am Balkon oder der Terrasse boomen in Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mini-Solaranlagen am Balkon oder der Terrasse boomen in Baden-Württemberg. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehr Leistung, gefallene Preise und Verfügbarkeit bei Discountern, Baumärkten oder Möbelhäusern: Immer mehr Steckersolargeräte sind an den Balkonen und Terrassen in Baden-Württemberg installiert. Im Jahr 2025 kamen 59.234 der Mini-Photovoltaik-Anlagen von Privatpersonen hinzu, die sie an ihrem Balkon oder auf ihrer Terrasse anbrachten, wie die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) und das Solar Clusters Baden-Württemberg in Karlsruhe mitteilten. Die neu installierte Leistung liege bei 71 Megawatt – das sind 3,5 Prozent des gesamten Zubaus im Land im vergangenen Jahr. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Insgesamt sind in Baden-Württemberg nun 161.141 Steckersolaranlagen im Marktstammdatenregister angemeldet, die gesamte installierte Leistung beträgt 160 Megawatt. Im Jahr 2024 hatten Privatleute rund 500 Balkonsolaranlagen mehr in das Marktstammdatenregister eingetragen als 2025. Die gesamte neu installierte Leistung (57 Megawatt) lag jedoch deutlich darunter, bei nur 80 Prozent von 2025. Die Geschäftsführerin der Landesenergieagentur Martina Hofmann sagte, ein Grund sei die zunehmende Leistung neuer Module. Hauseigentümer und Mieter installierten inzwischen im Durchschnitt eher drei statt zwei Module, wenn sie sich eine Balkonsolaranlage zulegten. Entsprechend steige die Leistung trotz der gleichen Anzahl an neuen Balkonsolaranlagen.

Energieministerin Thekla Walker (Grüne) sagte, der Südwesten stehe bundesweit auf Platz 2 beim Ausbau der Solarenergie. «Damit setzen wir ein starkes Zeichen und zeigen, welches Potenzial in der Photovoltaik steckt.»

Der Weg zum eigenen Balkonkraftwerk

Ein solches Balkonkraftwerk zu installieren ist inzwischen relativ leicht. Mieter und Wohnungseigentümer müssen ihren Vermieter beziehungsweise ihre Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) vor dem Anbringen des Geräts weiterhin um Erlaubnis bitten. Diese können den Wunsch aber nur noch in Ausnahmefällen ablehnen. 

Sind die Solarmodule mit einem Wechselrichter versehen, kann die Anlage in der Regel über eine handelsübliche Steckdose in Betrieb genommen werden. Seit Ende 2025 geht das bei einer Leistung der Module von bis 960 Watt mit einem haushaltsüblichen Schuko-Stecker. Bei einer höheren Leistung der Module sei der Wieland-Stecker Pflicht, teilten KEA-BW und das Solarcluster Baden-Württemberg weiter mit. Dafür braucht es eine spezielle Steckdose, die in der Regel der Elektriker installiert.

Die Anlage muss nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden. Es reicht laut Mitteilung die Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur aus. Die Behörde reicht die Anmeldung dann an den Netzbetreiber weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Solar-Ausbau in Baden-Württemberg geht leicht zurück
Solarenergie

Solar-Ausbau in Baden-Württemberg geht leicht zurück

Weniger neue Solaranlagen auf Dächern, mehr auf Freiflächen: Warum der Solar-Ausbau im Südwesten 2025 ins Stocken gerät und welche Pläne für die Förderung auf Kritik stoßen.

08.01.2026

Zahl der Balkonkraftwerke steigt auf eine Million
Solarenergie

Zahl der Balkonkraftwerke steigt auf eine Million

Binnen eines Jahres hat sich die Zahl verdoppelt - das ist auch ein Erbe der Ampel.

11.06.2025

Hemsbach: 100. Balkonkraftwerk bezuschusst
Energiesparen

Hemsbach: 100. Balkonkraftwerk bezuschusst

Im Rahmen des Klimaschutzkonzepts bezuschusst die Stadt Hemsbach Mini-Solaranlagen. Nun wurde der 100. Förderantrag gestellt. Wie man die Förderung beantragen kann.

23.04.2025

Energie

Bund will weniger Bürokratie-Hürden für Solarstrom

Auf deutschen Dächern sind immer mehr Solaranlagen zu sehen. Da geht noch mehr, meint die Bundesregierung. Sie will bürokratische Hürden für Module auf Dächern, Balkonen und auf Feldern und Mooren abbauen.

16.08.2023

Energie

«Balkonkraftwerke» erleben Boom vor geplanten Änderungen

Strom vom eigenen Balkon boomt. Der Bestand dieser kleinen Solaranlagen hat sich seit Jahresbeginn bereits verdoppelt. Und die Bundesregierung will mit neuen Regeln für weiteren Schub sorgen.

05.07.2023