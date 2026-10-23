So stürmisch, kalt und nass wird das Wochenende im Südwesten
Klassisch herbstlich zeigt sich das Wetter zum Beginn der Ferien dieser Tage - vom goldenen Oktober keine Spur. Wo der Deutsche Wetterdienst sogar Schnee und Orkanböen erwartet.
Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten könnten in den kommenden Tagen stürmische Böen auftreten, auf dem Feldberg sogar Orkanböen. Neben viel Regen ist laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch Schnee an einigen Orten in Baden-Württemberg zu erwarten.
Heute sei es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, heißt es auf der Internetseite des DWD. Dazu breite sich Regen aus. Ab dem Nachmittag geht der Regen der Vorhersage zufolge in einzelne Schauer oder Gewitter über, zwischendurch lockert es immer wieder auf. Die Höchstwerte dürften zwischen 9 und 16 Grad liegen. Im Bergland und bei Gewittern könnten Sturmböen auftreten, auf den Schwarzwaldgipfeln schwere Sturmböen und auf dem Feldberg Orkanböen.
Samstag Höchstwerte von 6 bis 14 Grad
In der Nacht zum Samstag soll es gebietsweise schauern, auf dem Feldberg könnte es dabei schneien. Die Tiefstwerte liegen den Einschätzungen zufolge zwischen 2 und 9 Grad.
Am Samstag bleibt es anfangs voraussichtlich meist stark bewölkt, zeitweise könnte Regen fallen, im höchsten Bergland womöglich mit Schnee vermischt. Im Tagesverlauf dürfte es trockener werden.
Die Höchstwerte dürften zwischen 6 Grad im Raum Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und 14 Grad am Oberrhein liegen. Der Wind wehe mäßig, teils frisch aus Südwest, in Böen stark bis stürmisch. In den Hochlagen des Schwarzwaldes seien wieder Sturmböen zu erwarten.
Sonntag mit anhaltendem Regen und schweren Böen
In der Nacht zum Sonntag zieht von Westen erneut dichte Bewölkung auf, wie der DWD weiter informierte. Dazu könnte kräftiger Regen fallen. Die Tiefstwerte dürften zwischen 3 und 11 Grad liegen. Neben starken bis stürmischen Böen seien in exponierten Lagen wieder Orkanböen möglich.
Am Sonntag soll es verbreitet und anhaltend regnen. Der Regen ziehe im Laufe des Nachmittags nach Südosten ab. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf 8 Grad im Bergland bis 17 Grad im Breisgau. Auf den Schwarzwaldgipfeln könnten anfangs schwere Sturmböen auftreten, am Feldberg Orkanböen.