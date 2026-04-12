Streik am Montag und Dienstag

So trifft der Pilotenstreik Flüge von und nach Stuttgart

Passagiere müssen sich am Montag und Dienstag auch in Stuttgart auf Flugausfälle einstellen. Grund: Die Piloten der Lufthansa-Gruppe sind zum Streik aufgerufen. Das muss man jetzt wissen.

Wie viele Eurowings-Flugzeuge am Montag von Stuttgart aus starten, ist unklar: Die Piloten der Airline sind zu Beginn der Woche zum Streik aufgerufen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wie viele Eurowings-Flugzeuge am Montag von Stuttgart aus starten, ist unklar: Die Piloten der Airline sind zu Beginn der Woche zum Streik aufgerufen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe am Montag und Dienstag hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen. Am Montag fallen mehrere Lufthansa-Flüge von und nach München und Frankfurt aus, wie aus der Abflug- und Ankunftstafel des Flughafens hervorging. Wie stark die Flüge von Eurowings von dem Ausstand betroffen sind, war zunächst unklar. 

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH zum Streik aufgerufen. Der Ausstand soll von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr andauern. Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt; betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten. 

Welche Flüge von und nach Stuttgart am Montag auch tatsächlich abheben, war zunächst nicht klar. Einer Flughafensprecherin zufolge, seien die Fluggesellschaften derzeit dabei, einen Ersatzflugplan zu erstellen. Man rechne bis zum Nachmittag mit genaueren Informationen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auf der Internetseite des Flughafens hieß es, Passagiere der betroffenen Fluggesellschaften würden gebeten, den Status ihres Fluges online zu prüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Eurowings teilte auf seiner Internetseite mit, man gehe davon aus, dass man einen großen Teil des Flugprogramms durchführen könne. 

Piloten-Gewerkschaft sieht fehlenden Willen zur Einigung 

Als Grund für den Streik nannte VC-Präsident Andreas Pinheiro, dass der Arbeitgeber in den Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeige. «Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber.» 

Die Lufthansa reagierte mit Unverständnis auf den Streikaufruf. Die Streikankündigung der Spartengewerkschaft Vereinigung Cockpit «stellt eine völlig neue Stufe der Eskalation dar», sagte ein Unternehmenssprecher. Ihre Kernforderung nach Verdopplung einer ohnehin schon überdurchschnittlichen und exzellenten betrieblichen Altersvorsorge sei absurd und unerfüllbar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag
Luftverkehr

Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag

Zwei Tage lang bleiben viele Lufthansa-Flieger am Boden. Was hinter dem Streik des Cockpitpersonals steckt – und welche Flüge ausgenommen sind.

11.04.2026

Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag
Luftverkehr

Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag

Zwei Tage lang bleiben viele Lufthansa-Flieger am Boden. Was hinter dem Streik des Cockpitpersonals steckt – und welche Flüge ausgenommen sind.

11.04.2026

Gewerkschaft ruft Lufthansa-Piloten zu zwei Tagen Streik auf
Sonderregeln für Nahost-Flüge

Gewerkschaft ruft Lufthansa-Piloten zu zwei Tagen Streik auf

Wieder Streik: Bei Lufthansa drohen am Donnerstag und Freitag Hunderte Flugausfälle. Warum auch Cityline-Piloten bald nicht mehr abheben – und welche Flüge trotzdem stattfinden können.

10.03.2026

Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen
Piloten und Flugbegleiter

Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen

Streik zum Jubiläum: Wer am Donnerstag mit Lufthansa fliegen will, muss zittern - auch an Deutschlands größtem Airport in Frankfurt. Welche Flüge betroffen sind und wie Passagiere reagieren können.

12.02.2026

Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen
Piloten und Flugbegleiter

Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen

Streik zum Jubiläum: Wer am Donnerstag mit Lufthansa fliegen will, muss zittern - auch an Deutschlands größtem Airport in Frankfurt. Welche Flüge betroffen sind und wie Passagiere reagieren können.

11.02.2026