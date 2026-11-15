So verbreitet ist das Oben-Ohne-Baden von Frauen

Heidelberg (dpa/lsw) - Als Frau ohne Bikini-Oberteil zu baden, sich zu sonnen und im Schwimmbad herumzulaufen - das erlauben in Deutschland immer mehr Kommunen. In Heidelberg stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch (16.30 Uhr) über einen entsprechenden Antrag von SPD und der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Bunte Linke ab. Die Fraktionen verweisen dabei auf die Gleichstellung von Frauen und Männern.

Doch wie handhaben andere Kommunen das Thema? Nutzen Frauen das Angebot überhaupt - und inwiefern gibt es Probleme? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Warum will Heidelberg das Oben-Ohne-Baden für Frauen erlauben?

Bisher ist das oberkörperfreie Baden für Männer laut Haus- und Bäderordnung der Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH erlaubt, für Frauen aber nicht, wie es in dem Antrag der beiden Fraktionen heißt. «Dies steht im Widerspruch zu den Gleichstellungs- und Antidiskriminierungszielen der Stadt Heidelberg, die eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht oder geschlechtlicher Zuschreibung vorsehen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Rechtlich bestehe in Deutschland kein generelles gesetzliches Verbot für Frauen, im Schwimmbad «oben ohne» zu baden, heißt es weiter. Entscheidend seien vielmehr die jeweiligen Haus- und Badeordnungen der Betreiber. Der Straftatbestand der «Erregung öffentlichen Ärgernisses» erfasse nur öffentliche sexuelle Handlungen, nicht aber das bloße Zeigen eines nackten Oberkörpers.

Wie handhaben das Thema andere Kommunen im Südwesten?

In den großen Kommunen in Baden-Württemberg wird das Thema unterschiedlich gehandhabt. So erlauben etwa Stuttgart und Karlsruhe das Oben-Ohne-Baden in ihren Freibädern und Freiburg in allen Bädern. In Mannheim gibt es laut Stadt keine festgelegte Regelung. «Bisher funktioniert in Mannheim die gegenseitige Rücksichtnahme», sagte ein Sprecher.

In Pforzheim wiederum ist das Sonnenbaden und Herumlaufen ohne Oberteil für Frauen erlaubt, das Baden und allgemein der Aufenthalt im Nassbereich allerdings nicht, wie die Stadt mitteilt.

In Tübingen ist das Oben-Ohne-Baden für Frauen nicht erlaubt, wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilt. Allerdings gebe es im Freibad einen ausgewiesenen FKK-Bereich. In Ludwigsburg ist es ebenfalls verboten - die Haus- und Badeordnung schreibt laut einer Sprecherin der Stadtwerke das Tragen von «angemessener Badekleidung» vor. In Heilbronn ist es laut Stadtwerken ebenfalls verboten, in Konstanz und im Ulmer Hallenbad laut Betreiber ebenso.

Wie verbreitet ist das Angebot in Deutschland?

Das Oben-Ohne-Baden für Frauen wird laut der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) zunehmend erlaubt. Da es demnach in Deutschland keine einheitliche gesetzliche Regelung gibt, bestimmten die Kommunen oder die jeweiligen Betreiber über ihre Haus- und Badeordnungen, ob und wann sie das Schwimmen ohne Oberteil für Frauen erlaubten. «Nach dem Vorreiter Göttingen im Jahr 2022 haben vor allem Großstädte wie Köln, Berlin und München innerhalb eines Jahres nachgezogen, aber auch einige ländliche Regionen, vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen», sagte eine Sprecherin. Danach sei es ruhiger um das Thema geworden.

Wie stark wird das Angebot genutzt?

Die Nachfrage nach Oben-ohne-Angeboten für Frauen ist laut dem Verband eher gering. «Das Fazit der ersten Saisons in beteiligten Betrieben lautete meist, dass das Angebot in der Praxis extrem selten genutzt werde», sagte die Sprecherin. Bei den einzelnen Kommunen im Südwesten herrscht auf Nachfrage kein Überblick darüber.

Inwiefern gibt es Konflikte um das Thema?

«Mir sind keine nennenswerten Zwischenfälle zu Ohren bekommen», sagte die Sprecherin der DGfdB. Die beteiligten Betriebe hätten nach den ersten Saisons berichtet, dass es nicht zu Beschwerden oder direkten Auseinandersetzungen der Badegäste untereinander gekommen sei. Laut den angefragten Kommunen im Südwesten sind zu dem Thema ebenfalls keine Konflikte bekannt.

Dem Verband nach traten Konflikte eher vor der Einführung auf politischer Ebene und in den Medien auf. Kritiker fürchteten demnach etwa eine Zunahme sexueller Belästigung oder religiös motivierter Proteste.

Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?

Die generelle Meinung über das Oben-ohne-Baden fällt laut einer Umfrage des Verbandes gemischt aus: Es gebe ungefähr so viele befürwortende wie ablehnende Stimmen, sagte die Sprecherin. Der Verband empfiehlt, das Oben-ohne-Schwimmen nicht grundsätzlich zu verbieten oder zu erlauben, sondern in bestimmten Zeitfenstern zuzulassen - oder nicht. So könnten sich beispielsweise beim Frühschwimmen ältere, gegebenenfalls konservativ eingestellte Badegäste gestört fühlen, sagte die Sprecherin.

Was sagen Frauenrechtlerinnen dazu?

Die Frauenrechtsorganisation «Terre des Femmes» bewertet das Angebot von Oben-Ohne-Baden positiv. «Es sollte für alle Frauen selbstverständlich möglich sein, so ins Schwimmbad zu gehen, wie sie es möchten», hieß es in einer Stellungnahme. «Wir müssen vielmehr darüber reden, dass es noch viel zu oft sexuelle Übergriffe auf Frauen in Freibädern gibt, und wie diese verhindert werden können.»