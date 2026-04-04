So viel kostet Spargel zu Ostern

Bruchsal (dpa/lsw) - Zu Ostern kostet ein Kilo deutscher Spargel laut Experten zwischen 9 und 20 Euro - je nachdem, ob es sich um Bruchspargel oder Premiumspargel handelt. Aufgrund des kalten Wetters ist die Saison demnach teils schleppend angelaufen. «Natürlich bremsen die aktuellen Temperaturen das Wachstum des Spargels etwas aus, aber wenn die Spargelstangen angefangen haben auszutreiben, dann wachsen sie weiter», sagt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE).

Claudio Gläßer, Marktanalyst bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, sagt: «Durch den Wetterumschwung vor über eine Woche hat sich alles doch sehr verlangsamt.» Nach den Prognosen Anfang März sei man davon ausgegangen, dass deutlich mehr Spargel zu Ostern zur Verfügung stehen werde. Genaue Erntemengen seit Saisonbeginn Mitte März ließen sich aktuell noch nicht beziffern.

In den Supermärkten könnte der Spargel knapp werden

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Schumacher sagt: «In der Direktvermarktung wird es sicherlich Spargel geben.» Knapp könnte die Ware dagegen im Lebensmitteleinzelhandel werden, da das Wetter erst zum Wochenende hin wärmer und sonniger werden sollte. Regionalen Spargel gibt es demnach vor allem entlang des Rheins, aber auch etwa rund um Stuttgart, bei Heilbronn und vereinzelt am Bodensee.

Der VSSE-Geschäftsführer betont dabei: «Der Spargel schmeckt in jeder Sortierung gleich gut.» Es handele sich bei den unterschiedlichen Spargel-Klassen um eine rein optische Sortierung. «Für einen Spargelsalat kann man beispielsweise zu Bruchspargel greifen», sagt Schumacher. «Für eine Spargelsuppe kann man sogar die Spargelschalen auskochen, so dass man jedes Gramm des Spargels optimal nutzen kann.»