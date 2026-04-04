Wetter bremst Saisonstart

So viel kostet Spargel zu Ostern

Das kalte Wetter in den vergangenen Tagen verlangsamt den Beginn der Spargelsaison. Wo es am Wochenende trotzdem schon sicher Spargel geben wird - und was er kostet.

Das kalte Wetter sorgt dafür, dass die Spargelsaison nur schleppend anläuft. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Das kalte Wetter sorgt dafür, dass die Spargelsaison nur schleppend anläuft. (Archivbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Zu Ostern kostet ein Kilo deutscher Spargel laut Experten zwischen 9 und 20 Euro - je nachdem, ob es sich um Bruchspargel oder Premiumspargel handelt. Aufgrund des kalten Wetters ist die Saison demnach teils schleppend angelaufen. «Natürlich bremsen die aktuellen Temperaturen das Wachstum des Spargels etwas aus, aber wenn die Spargelstangen angefangen haben auszutreiben, dann wachsen sie weiter», sagt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE).

Claudio Gläßer, Marktanalyst bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, sagt: «Durch den Wetterumschwung vor über eine Woche hat sich alles doch sehr verlangsamt.» Nach den Prognosen Anfang März sei man davon ausgegangen, dass deutlich mehr Spargel zu Ostern zur Verfügung stehen werde. Genaue Erntemengen seit Saisonbeginn Mitte März ließen sich aktuell noch nicht beziffern.

In den Supermärkten könnte der Spargel knapp werden

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Schumacher sagt: «In der Direktvermarktung wird es sicherlich Spargel geben.» Knapp könnte die Ware dagegen im Lebensmitteleinzelhandel werden, da das Wetter erst zum Wochenende hin wärmer und sonniger werden sollte. Regionalen Spargel gibt es demnach vor allem entlang des Rheins, aber auch etwa rund um Stuttgart, bei Heilbronn und vereinzelt am Bodensee.

Der VSSE-Geschäftsführer betont dabei: «Der Spargel schmeckt in jeder Sortierung gleich gut.» Es handele sich bei den unterschiedlichen Spargel-Klassen um eine rein optische Sortierung. «Für einen Spargelsalat kann man beispielsweise zu Bruchspargel greifen», sagt Schumacher. «Für eine Spargelsuppe kann man sogar die Spargelschalen auskochen, so dass man jedes Gramm des Spargels optimal nutzen kann.»

Die Preise für Ostern sind mit denen vergleichbar vom vergangenen Jahr Anfang April. 2025 gab es zwar zu Ostern flächendeckend Spargel - das Osterfest lag allerdings auch rund zwei Wochen später im Jahr. Tiefpreise für den Spargel in der vergangenen Saison gab es dann erst Mitte Mai. Damals kostete das Kilo deutscher Spargel im Schnitt laut Gläßer rund acht Euro.

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