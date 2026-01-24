Freizeit

So viel teurer wird der Eintritt in Freizeitparks im Land

Mehrere Freizeitparks im Südwesten drehen zur kommenden Saison etwas an der Preisschraube - anderorts ändert sich nichts. Worauf Besucher sich einstellen können.

Im Frühling starten die Freizeitparks im Land in die neue Saison. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Im Frühling starten die Freizeitparks im Land in die neue Saison. (Archivbild)

Rust/Cleebronn (dpa/lsw) - In der kommenden Saison müssen Besucherinnen und Besucher von Freizeitparks im Südwesten teilweise wieder etwas tiefer in die Tasche greifen. Ein Überblick:

Europa-Park

In Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) steigen die Preise zur kommenden Saison um rund vier Prozent. Je nach Besuchszeitraum gibt es zwei Preiskategorien. Für Erwachsene liegen die Tageskarten nun bei 67 Euro und 76 Euro - das ist eine Steigerung um 2,50 Euro beziehungsweise drei Euro. Für Kinder zwischen vier und elf Jahren wurden die Preise um zwei Euro beziehungsweise 2,50 Euro angehoben auf 56,50 Euro und 65 Euro.

Saisonkarten sind aktuell vergriffen, sollen aber noch vor dem Saisonstart Ende März wieder verfügbar sein. Hier stieg der Preis um 20 bis 30 Euro bei den Erwachsenen auf 325 und 495 Euro je für die Silber- und Gold-Kategorien.

«Um den Besuchern auch 2026 die gewohnte erstklassige Qualität bieten zu können, müssen die Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen, die durch höhere Lohn- und Arbeitskosten, aber auch höhere Energiepreise sowie weiterhin durch die Inflation verursacht werden, abgedeckt werden», teilte der Park mit.

Erlebnispark Tripsdrill

«Der Erlebnispark Tripsdrill setzt auf eine moderate und familienfreundliche Preisentwicklung», hieß es von einer Sprecherin. Die Preise für Tageskarten steigen in dem Park in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) um rund fünf Prozent. Erwachsene zahlen jetzt zwei Euro mehr und liegen bei einem Tagespreis von 41,50 Euro. Für Kinder liegt der Preis mit 38,50 Euro nun drei Euro über dem Vorjahresniveau.

Der Preis des Jahrespasses wird um zwei Prozent und damit je vier Euro für Erwachsene und Kinder erhöht. Hier schlagen jetzt jeweils 149 und 119 Euro zu Buche.

Schwaben Park

Wer seine Tickets für den Schwaben Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) online kauft, zahlt den gleichen Preis wie in der Vorsaison, so ein Sprecher. Das heißt: für Jugendliche ab 12 Jahren sowie Erwachsene 30 Euro und Kinder zwischen drei und elf Jahren 27 Euro. Eine Erhöhung gibt es lediglich für Karten, die an der Tageskasse gekauft werden. Diese steigen um zwei Euro im Vergleich zur Vorsaison auf 29,50 Euro und 32,50 Euro.

Das Gleiche gilt für die Jahreskarten: Online preislich keine Veränderung, an der Tageskasse sechs Euro mehr mit nun 91 Euro für Kinder und 96 Euro für Erwachsene.

Ravensburger Spieleland

Tageskarten im Ravensburger Spieleland werden in der kommenden Saison drei Euro teurer. Die Preise sind tagesabhängig und starten online bei 42 Euro statt wie zuvor bei 39 Euro. Die Dauerkarte liegt zum Saisonstart final bei 135 Euro - eine Erhöhung von fünf Euro im Vergleich zur Vorsaison.

Legoland Deutschland

Im Legoland Deutschland im bayerischen Günzburg nahe der Landesgrenze kommt es zu keiner Preiserhöhung, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Zuletzt sei im Jahr 2023 erhöht worden und der Preis seitdem stabil zu halten gewesen.

