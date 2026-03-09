Baden-Württemberg hat gewählt

So viele Frauen sitzen im neuen Landtag im Südwesten

Mehr Frauen in den Landtag zu bringen, war eines der Ziele der Wahlrechtsreform in der vergangenen Legislaturperiode. Doch ist der Anteil der Frauen im neuen Landtag wirklich höher als zuvor?

Der Frauenanteil im Landtag von Baden-Württemberg ist mit der Landtagswahl nur minimal gestiegen - trotz Wahlrechtsreform. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Frauenanteil im Landtag von Baden-Württemberg ist mit der Landtagswahl nur minimal gestiegen - trotz Wahlrechtsreform. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Im neuen Landtag von Baden-Württemberg liegt der Frauenanteil laut vorläufigem Endergebnis bei 33,8 Prozent. Von 157 Abgeordneten sind demnach 53 Frauen. Damit ist der Anteil nur minimal gestiegen im Vergleich zum Ende der vergangenen Legislaturperiode. Zuletzt hatte der Landtag einen Frauenanteil von knapp 33 Prozent angegeben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dabei war ein zentrales Ziel der Wahlrechtsreform in der vergangenen Legislaturperiode gewesen, den Frauenanteil deutlich zu steigern. Bis zur Landtagswahl im Jahr 2021 stellten die Parteien ihre Kandidaten vor allem in den Wahlkreisen auf. Kritiker monierten, an der Basis vor Ort setzten sich oft die «Platzhirsche» durch – also Männer. 

Mit dem neuen Wahlrecht erhielten die Landesparteien mehr Einfluss auf die Kandidatenauswahl über die Aufstellung der Landeslisten. Das sollte es erleichtern, Frauen gezielt auf aussichtsreiche Plätze zu bringen. Über viele Jahre bildete der Landtag von Baden-Württemberg beim Frauenanteil das Schlusslicht unter den Landesparlamenten.

Landeslisten auf den aussichtsreichen Plätzen nur teils ausgewogen

Letztlich war es so, dass sich auf den Landeslisten für die Landtagswahl jeweils auf den zehn ersten Listenplätzen bei Grünen, CDU und SPD zur Hälfte Frauen fanden, bei der FDP waren es 3, bei der AfD war es nur eine einzige Frau.

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag gewonnen. Mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen landeten sie laut vorläufigem Endergebnis knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent, wie die Landeswahlleiterin in der Nacht mitteilte. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen gelegen, der Abstand war erst kurz vor der Wahl stark geschmolzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Darum ist der Landtag so groß wie noch nie
Baden-Württemberg hat gewählt

Darum ist der Landtag so groß wie noch nie

Kritik an der Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg gab es durchaus: Einige befürchteten einen XXL-Landtag mit 200 Abgeordneten. So kam es zwar nicht - für eine Rekordgröße reicht es aber doch.

vor 28 Minuten

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen
Landtagswahl 2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen

Neuer Ministerpräsident, neues Wahlrecht, neue Parteien im Landtag? Bei der Landtagswahl am 8. März geht es in Baden-Württemberg um viel. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

02.03.2026

Das hat es mit dem neuen Wahlrecht im Südwesten auf sich
Landtagswahl

Das hat es mit dem neuen Wahlrecht im Südwesten auf sich

Zwei Stimmen statt einer, neue Regeln für die Sitzverteilung: Bei der Landtagswahl gilt erstmals ein reformiertes Wahlrecht. Was das für Wählerinnen und Wähler bedeutet – und worauf es jetzt ankommt.

19.01.2026

21 Parteien dürfen zur Landtagswahl antreten
Landtagswahl

21 Parteien dürfen zur Landtagswahl antreten

Im März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Nun hat der Landeswahlausschuss entschieden, welche Parteien antreten dürfen.

09.01.2026

Frauenanteil bei Bundestagswahl im Südwesten minimal erhöht
Landeslisten

Frauenanteil bei Bundestagswahl im Südwesten minimal erhöht

Die Vorbereitungen zur Bundestagswahl laufen. Nun gibt die Landeswahlleiterin Details zu den Kandidatinnen und Kandidaten preis.

04.02.2025