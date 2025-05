So viele Hessen wurden vor dem Ertrinken gerettet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr sind in Hessen 88 Menschen vor dem Ertrinken gerettet worden. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. Demnach waren vergangenes Jahr in Hessen 3.081 Freiwillige in rund 201.000 Stunden aktiv bei der Gesellschaft. Dabei halfen die Rettungsschwimmer an Badestränden oder auf Booten rund 5.000 Menschen. In Hessen gab es 2024 zwölf Badetote.