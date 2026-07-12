So viele Menschen ertranken im Südwesten im Juni

Stuttgart/Bad Nenndorf (dpa/lsw) - Im heißen Juni sind allein im Südwesten 13 Menschen ertrunken. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist das der höchste Wert für den Monat Juni seit 25 Jahren in Baden-Württemberg. Auch im Vergleich zum Juni des Vorjahres ist das eine alarmierende Zahl: Damals sind laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sieben Menschen ertrunken - etwa halb so viele. Im gesamten vergangenen Jahr ertranken im Südwesten 43 Menschen.

Eine ähnlich hohe Zahl an Badetoten im Monat Juni gab es deutschlandweit zuletzt im Jahr 2003, wie die DLRG mitteilte. Mit Blick auf das Jahr 2003 spricht selbst der Deutsche Wetterdienst von einem «Jahrhundertsommer».

Bundesweit gab es laut DLRG im vergangenen Monat 99 Badetote. Baden-Württemberg steht dabei in der Statistik auf dem - traurigen - dritten Platz, nur Bayern und Nordrhein-Westfalen verzeichneten im Juni mehr Todesfälle.

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Mehr Männer als Frauen verstorben

Die meisten tödlichen Badeunfälle im Südwesten ereigneten sich laut DLRG in Seen - insgesamt acht. Drei Menschen seien in Flüssen und zwei Personen in Schwimmbädern ums Leben gekommen, hieß es. Unter den Verstorbenen waren elf Männer und zwei Frauen.