Hitzeperiode

So viele Menschen ertranken im Südwesten im Juni

Im extrem heißen Juni suchten viele Menschen Abkühlung in Freibädern, Seen und Flüssen. Dabei kamen allerdings mehrere Menschen ums Leben. Wo die meisten starben und wann die Zahl zuletzt so hoch war.

Fast alle Badetoten im Juni waren männlich. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Fast alle Badetoten im Juni waren männlich. (Symbolbild)

Stuttgart/Bad Nenndorf (dpa/lsw) - Im heißen Juni sind allein im Südwesten 13 Menschen ertrunken. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist das der höchste Wert für den Monat Juni seit 25 Jahren in Baden-Württemberg. Auch im Vergleich zum Juni des Vorjahres ist das eine alarmierende Zahl: Damals sind laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sieben Menschen ertrunken - etwa halb so viele. Im gesamten vergangenen Jahr ertranken im Südwesten 43 Menschen.

Eine ähnlich hohe Zahl an Badetoten im Monat Juni gab es deutschlandweit zuletzt im Jahr 2003, wie die DLRG mitteilte. Mit Blick auf das Jahr 2003 spricht selbst der Deutsche Wetterdienst von einem «Jahrhundertsommer».

Bundesweit gab es laut DLRG im vergangenen Monat 99 Badetote. Baden-Württemberg steht dabei in der Statistik auf dem - traurigen - dritten Platz, nur Bayern und Nordrhein-Westfalen verzeichneten im Juni mehr Todesfälle.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mehr Männer als Frauen verstorben

Die meisten tödlichen Badeunfälle im Südwesten ereigneten sich laut DLRG in Seen - insgesamt acht. Drei Menschen seien in Flüssen und zwei Personen in Schwimmbädern ums Leben gekommen, hieß es. Unter den Verstorbenen waren elf Männer und zwei Frauen.

Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Allein in Baden-Württemberg zählte die DLRG 2025 demnach 9.300 ehrenamtliche Rettungsschwimmer, die an 213 Gewässern und in 334 Schwimmbädern im Einsatz waren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So badet man sicher in Seen und Flüssen im Südwesten
Von Bodensee bis Neckar

So badet man sicher in Seen und Flüssen im Südwesten

Heiß, heißer, Badespaß - für viele am liebsten in natürlichen Gewässern. Im Südwesten locken zahlreiche Seen und Flüsse. Was es zu beachten gilt und wo es sich besonders gut baden lässt.

29.05.2026

DLRG: Weniger Menschen im Südwesten ertrunken
Badeunfälle

DLRG: Weniger Menschen im Südwesten ertrunken

Wo gebadet wird, gibt es auch Badeunfälle und Menschen, die ertrinken. In diesem Jahr waren es in Baden-Württemberg weniger als 2024 - allerdings nicht in allen Altersgruppen.

23.09.2025

In Flüssen und Seen: DLRG rettet über 240 Menschenleben
Notfälle

In Flüssen und Seen: DLRG rettet über 240 Menschenleben

Menschen sterben beim Schwimmen in Flüssen, in Seen, im Meer - immer wieder. Aber die DLRG-Retter verhindern viele Tragödien: 2024 retten sie besonders vielen Menschen das Leben.

15.05.2025

DLRG sieht traurige Entwicklung - Deutlich mehr Badetote
Todesfälle durch Ertrinken

DLRG sieht traurige Entwicklung - Deutlich mehr Badetote

Abkühlung im Wasser - im Sommer sehr willkommen: Das Baden im Meer, in Flüssen und Seen hat Schattenseiten, in diesem Jahr ertrinken viele Menschen. Warum den DLRG-Wasserrettern eines auffällt.

19.09.2024

DLRG: Zahl der Badetoten deutlich gestiegen
Todesfälle durch Ertrinken

DLRG: Zahl der Badetoten deutlich gestiegen

Wenn es draußen heiß wird, suchen viele Menschen Abkühlung am Wasser. Der Badespaß in der Natur birgt Gefahren, immer wieder ertrinken Menschen. Besonders gefährlich: Flüsse und Bäche.

19.09.2024