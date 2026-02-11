So wirkt sich der Lufthansa-Warnstreik aus
Fluggäste in Stuttgart müssen am Donnerstag umplanen: Alle Zubringer nach Frankfurt und München fallen aus. Wie die Lufthansa helfen will.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Lufthansa hat wegen der angedrohten Crew-Streiks für diesen Donnerstag umfangreiche Flugstreichungen angekündigt: Am Flughafen Stuttgart fallen die Zubringerflüge nach Frankfurt und München komplett aus, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Eigentlich waren insgesamt 18 Flüge (zehn Flüge von und nach Frankfurt, acht Flüge von und nach München) geplant.
Für diesen Donnerstag sind zeitgleich Arbeitsniederlegungen der Piloten sowie des Kabinenpersonals angekündigt. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen für ihre Fluggäste so gering wie möglich halten. Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.
Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat das Personal ebenfalls bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen.
Welche möglichen Auswirkungen der geplante Warnstreik auf den Flugplan des Euro Airport Basel Mulhouse Freiburg haben wird, war zunächst unklar.