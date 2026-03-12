So wirkt sich der Pilotenstreik auf Baden-Württemberg aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Der geplante Streik bei den Piloten der Lufthansa heute und an diesem Freitag hat auch Auswirkungen auf die Passagiere an den Flughäfen in Baden-Württemberg, allerdings in überschaubarem Umfang. Das geht aus den Rückmeldungen der Flughäfen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor.

Am Stuttgarter Flughafen gebe es lediglich Zubringerflüge der Lufthansa nach Frankfurt und München. Diese seien für heute gestrichen worden, teilte eine Sprecherin des Flughafens am späten Mittwochnachmittag mit. Es handele sich um jeweils vier Ankünfte und Abflüge. Für Freitag lägen ihr noch keine Informationen vor. Sollten Flüge annulliert werden, sei dies zeitnah auf der Website des Flughafens ersichtlich, sagte die Flughafensprecherin.

Am Mittwochmittag war die Sprecherin noch davon ausgegangen, dass die Flüge stattfinden. Denn: Die nicht bestreikten Flugbetriebe Discover Airlines und Lufthansa City Airlines würden ihr Programm planmäßig absolvieren und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen, hatte die Lufthansa mitgeteilt.

Keine Auswirkungen in Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen

An den Flughäfen Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen habe der Streik keine Auswirkungen, da es dort keine Lufthansa-Verbindungen gibt, hieß es auf Anfrage.