Blutige Attacke in Familie

Sohn greift Mutter mit Eisenstange im Schlafzimmer an

Der brutale Angriff mitten in der Nacht erschüttert: Ein Mann greift seine eigene Mutter an. Was die Polizei am Tatort vorfindet.

Nach dem blutigen Angriff musste die Polizei ausrücken. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nach dem blutigen Angriff musste die Polizei ausrücken. (Symbolfoto)

Dußlingen (dpa/lsw) - Wahrscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 32 Jahre alter Mann mit einer Eisenstange auf seine Mutter eingeschlagen. Die 56 Jahre alte Frau erlitt bei der Attacke in Dußlingen (Kreis Tübingen) lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige sitzt seit Mittwoch wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. 

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen alarmiert, nachdem ein Familienangehöriger das Opfer im Schlafzimmer des gemeinsamen Wohnhauses entdeckt hatte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Haus trafen die Polizeibeamten auch auf den 32-jährigen Deutschen. Er soll im mentalen Ausnahmezustand in der Nacht ins Schlafzimmer seiner Mutter eingedrungen sein und diese dann attackiert haben.

