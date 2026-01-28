Sohn greift Mutter mit Eisenstange im Schlafzimmer an

Dußlingen (dpa/lsw) - Wahrscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 32 Jahre alter Mann mit einer Eisenstange auf seine Mutter eingeschlagen. Die 56 Jahre alte Frau erlitt bei der Attacke in Dußlingen (Kreis Tübingen) lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige sitzt seit Mittwoch wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen alarmiert, nachdem ein Familienangehöriger das Opfer im Schlafzimmer des gemeinsamen Wohnhauses entdeckt hatte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Haus trafen die Polizeibeamten auch auf den 32-jährigen Deutschen. Er soll im mentalen Ausnahmezustand in der Nacht ins Schlafzimmer seiner Mutter eingedrungen sein und diese dann attackiert haben.