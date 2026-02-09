Gesellschaft

Sohn von ermordeter Hatun Sürücü: «Bin stolz auf meine Mama»

Can Sürücü erinnert auf Social Media an seine ermordete Mutter Hatun – und erhält bewegende Nachrichten von jungen Frauen. Was ihn antreibt, die Vergangenheit öffentlich zu machen.

Can Sürücü (M), will an seine am 7. Februar 2005 ermordete Mutter Hatun Sürücü erinnern. Foto: Annette Riedl/dpa
Can Sürücü (M), will an seine am 7. Februar 2005 ermordete Mutter Hatun Sürücü erinnern.

Berlin/Stuttgart (dpa) - Can Sürücü war fünf Jahre alt, als seine Mutter Hatun in Berlin ermordet wurde. Einer ihrer Brüder erschoss sie am 7. Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Tempelhof. Gegen den Willen ihrer Familie hatte die Deutsch-Türkin ihr Kopftuch abgelegt und einen Beruf gelernt. «Ich bin stolz auf meine Mama», sagte ihr Sohn Can Sürücü, der heute in der Nähe von Stuttgart lebt, bei einer Veranstaltung anlässlich des 21. Todestags seiner Mutter in Berlin. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hatun Sürücüs Tod löste Entsetzen aus - und eine Diskussion um patriarchale Strukturen in muslimischen Einwandererfamilien, die bis heute anhält. Ihr Sohn Can hat sich zuletzt immer wieder mit der Geschichte seiner Mutter und ihrer gemeinsamen Zeit beschäftigt und sich auf Youtube, Tiktok und Instagram dazu geäußert. Es sei ihm darum gegangen, als Sohn Stellung zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit gerate, sagte er. 

Spurensuche in Berlin 

Aus diesem Grund sei er auf Spurensuche gegangen über die Zeit, in der er mit seiner Mutter in Tempelhof gelebt habe. Es sei ihm darum gegangen, sich die Vergangenheit zurückzuholen. In seinen Videobeiträgen erzählt er etwa von dem Spielplatz, auf dem er mit seiner Mutter war, der Kita, die er besucht hat, von der Wohnung, in der sie gelebt haben. Er habe viele Reaktionen auf seine Beiträge bekommen - fast ausschließlich positive und oft von jungen Frauen, die ihm ihre Geschichte erzählen wollten. 

Bürgermeister Wegner: Kein Einzelfall

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sieht bei dem Thema dringenden Diskussionsbedarf. «Hatun Sürücü war kein Einzelfall», sagte er. Wegner forderte eine offene Diskussion über die Hintergründe solcher Morde von Frauen aus muslimischen Familien. «Ich glaube, es ist wichtig, Dinge beim Namen zu nennen, um Probleme zu lösen. Wenn ich zu einem Arzt gehe, der keine Diagnose stellt, wird er mich auch nicht behandeln können», sagte der CDU-Politiker. «Deswegen müssen sogenannte Ehrenmorde beim Namen benannt werden.» 

Bedrohung von Frauen ist nicht Vergangenheit

Wegner bedankte sich ausdrücklich bei Can Sürücü: «Ich bin wahnsinnig beeindruckt, wie du mit der Geschichte, mit dem Leben deiner Mutter umgehst», sagte er. «Das Schicksal deiner Mama hat mich damals auch umgehauen.» Es sei wichtig zu erzählen, was passiert sei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordprozess – Sohn gesteht tödlichen Angriff auf Mutter
Landkreis Rottweil

Mordprozess – Sohn gesteht tödlichen Angriff auf Mutter

Ein 21-Jähriger steht vor Gericht, weil er seine Mutter mit einem Fleischklopfer erschlagen haben soll. Im Mord-Prozess gesteht er und schildert, wie ein Streit um Geld und Lügen eskalierte.

28.10.2025

Vermisster Junge und Mama wieder da - beide wohlauf
Öffentlichkeitsfahndung

Vermisster Junge und Mama wieder da - beide wohlauf

Aufatmen nach einer Woche Suche: Die Mannheimer Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Zweijährigen und seiner Mutter zurück.

29.08.2025

Mutter von Opfer: Keine stille Trauer, sondern Kampf
Erinnerung an Morde

Mutter von Opfer: Keine stille Trauer, sondern Kampf

Serpil Unvars Sohn Ferhat wurde vor fünf Jahren bei dem rassistischen Anschlag in Hanau ermordet. Die Mutter kämpft gegen das Vergessen.

14.02.2025

Zverevs überraschender Tribünenbesuch: «Mama ist Mama»
US Open

Zverevs überraschender Tribünenbesuch: «Mama ist Mama»

Normalerweise schaut die Mutter von Alexander Zverev bei den Spielen ihres Sohnes nicht am Tennisplatz zu. Bei den US Open gibt es eine Ausnahme - mit geringen Chancen auf eine Wiederholung.

27.08.2024

Landesparteitag

Wegner bleibt CDU-Vorsitzender in Berlin

Seit Mai 2019 ist Kai Wegner CDU-Chef in Berlin. Die große Mehrheit seiner Partei hat entschieden, dass er weitermachen soll.

09.09.2023