Solartechnikkonzern SMA steigert Umsatz dank hoher Nachfrage

Niestetal (dpa/lhe) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar hat Umsatz und Ergebnis 2023 unter anderem dank einer hohen Nachfrage kräftig gesteigert. Wie der nordhessische Konzern am Mittwoch in Niestetal (Landkreis Kassel) mitteilte, kletterte der Umsatz um 79 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro (Vorjahr 1,06 Mrd Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von 70 Millionen Euro auf 311 Millionen Euro. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 225,7 Millionen nach 55,8 Millionen Euro im Jahr 2022.