Sommer-Endspurt in Baden-Württemberg - ab morgen wird’s nass

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Sommer gibt noch einmal alles - doch lange hält das nicht: In Baden-Württemberg wird es zunächst noch einmal heiß und vielerorts freundlich. Danach kommt der Wetterumschwung: Zur Wochenmitte ziehen Regen und deutlich kühlere Temperaturen auf.

Heute können die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den Niederungen noch einmal auf 27 bis 33 Grad steigen. Dazu scheint zunächst häufig die Sonne, ehe sich im Tagesverlauf die Wolken vermehren. Örtlich sind Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht zum Mittwoch breitet sich von Süden her Regen aus.

Es wird ungemütlich

Am Mittwoch ist dann Schluss mit spätsommerlicher Wärme. Vor allem im Süden des Landes kann es länger und teils kräftig regnen. Besonders am südlichen Alpenvorland und bis zu den Alpen erwartet der DWD größere Regenmengen. Im Norden und Westen des Landes gibt es dagegen eher Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen nur noch bei etwa 15 bis 22 Grad.

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Auch in der Nacht zum Donnerstag wird es frisch: Die Temperaturen können laut DWD auf etwa 12 Grad sinken. Örtlich ist Nebel möglich. Das seien für diese Jahreszeit ganz typische Temperaturen, sagte ein DWD-Meteorologe.