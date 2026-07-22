Sommerferien: Ausflugstipps für die zweite Hälfte in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die zweite Hälfte der Sommerferien in Hessen läuft. Wer jetzt noch nach Ideen für Aktivitäten in der Region sucht, muss keine Angst vor Langeweile haben. Denn Hessen hält in diesem Sommer einige neue oder neu aufgelegte Angebote bereit, von neuen Schwimmbädern bis zu Museen mit Zeitreise-Möglichkeit. Für alle Daheimgebliebenen kommen hier ein paar Ausflugstipps für die letzten Ferienwochen.

Sportlich im Freien

Wer auf der Suche nach einer Prise Action im Grünen ist, der wird in Nordhessen fündig: In Diemelstadt ist im Frühjahr ein neues Mountainbike-Trailgebiet eröffnet worden, das nach Angaben der Stadt auch familienfreundlich ist. Es ist Teil des Trailprojekts «Green Trails» und bietet zwei Runden mit jeweils mehreren Kilometern Länge. Dabei braucht es dem Projekt zufolge keine besonderen Fähigkeiten - nur einen Helm und ein stabiles Mountainbike. Die beiden Runden ergänzen die bestehenden nordhessischen «Green Trails» in Korbach, Willingen, Diemelsee und Waldeck.

Alternativ können sich Fahrradfahrer auch auf einem Pumptrack ausprobieren - einem welligen Rundkurs, der ohne Treten befahren werden kann. Ein neuer Parcours wurde etwa in diesem Sommer in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis eröffnet.

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Höher hinaus geht es in Marburg: Im dortigen Stadtwald gibt es seit dem Frühjahr einen neuen Hochseilgarten. In rund sechs Metern Höhe gibt es für Besucherinnen und Besucher verschiedene Herausforderungen zu bewältigen, allein oder im Team. Der Hochseilgarten ist inklusiv: Nach oben geht es per Kletterwand, Kletternetz, Rampe oder Seilaufzug.

Foto: Christian Lademann/dpa In Hessen gibt es neue kulturelle Angebote zu entdecken. (Archivbild)

Eine Reise in die Vergangenheit

Auch neue kulturelle Angebote hat Hessen zu bieten. In Weimar-Argenstein nahe Marburg ist etwa kürzlich mit der sogenannten Zeiteninsel ein neues archäologisches Freilichtmuseum eröffnet worden. Dort gibt es nun regionale Geschichte über fünf Epochen hinweg zu entdecken, von der Steinzeit bis zu den Römern. Die «Zeiteninsel» bietet unter anderem begehbare Hausmodelle und Siedlungsausschnitte wie etwa ein jungsteinzeitliches Langhaus oder eine bronzezeitliche Hofsiedlung.

In die Vergangenheit geht die Reise auch im Unesco-Welterbe Grube Messel. Dort gibt es aktuell eine Sonderausstellung, die dazu einlädt, herauszufinden, wie Südhessen vor Millionen von Jahren aussah. Die Ausstellung erzählt die geologische Geschichte der Region anhand von Gesteinen, Fossilien und archäologischen Fundstücken, die maximal 30 Kilometer von der Grube entfernt gefunden wurden.

Neues für Freizeitpark-Fans

Eine weitere Ausflugsidee mit Nervenkitzel sind Hessens Freizeitparks. Das Taunus Wunderland feiert in diesem Jahr seine Jubiläumssaison, denn der Park in der Nähe von Wiesbaden ist 60 Jahre alt geworden. Neben den bestehenden Attraktionen gibt es dort in diesem Jahr auch etwas Neues zu entdecken: ein Klettergerüst mitten im «Gobbi Express», der nach Angaben des Parks die längste Achterbahn in Hessen ist.

Neuerungen hält in dieser Saison auch der Erlebnispark Ziegenhagen in Nordhessen bereit. Zwei neue Attraktionen haben dort das Angebot erweitert. Der «Ziegen Hüpfer» ist ein Fahrgeschäft, bei dem Kinder die Fahrt nach Angaben des Parks selbst mitgestalten können, indem sie ihre «Ziege» zum Hüpfen bringen. Außerdem gibt es ein neues Wasserbecken, auf dem sich die Besucherinnen und Besucher mit Handpaddeln bewegen können.

Foto: Swen Pförtner/dpa Freibäder und Ferien gehören zusammen. (Archivbild)

Abkühlung im Freibad

Wenn die Hitze zurückkommt, gibt es in Hessen reichlich Gelegenheiten zum Abkühlen mit einem Sprung ins Wasser. Ein neues Freibad gibt es zum Beispiel seit diesem Sommer in Groß-Umstadt nahe Darmstadt - unter anderem mit Wellenrutsche und Sprungtürmen.