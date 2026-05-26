Wetter

Sommerliche Hitze hält an - kommt die nächste Höchstmarke?

Vorerst ist beim sommerlichen Trend in Baden-Württemberg kein Ende in Sicht. Womöglich geht es mit der Hitze noch etwas weiter nach oben. Kommt ein neuer Rekord?

Auch die kommenden Tage werden heiß. Foto: Thomas Warnack/dpa
Auch die kommenden Tage werden heiß.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sonnenhut auf und Wasser in die Tasche: Im Südwesten bleibt es noch ein paar Tage hochsommerlich. Für Baden-Württemberg dauert die jetzige Hitzeperiode in weiten Regionen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zum Wochenende an, und heute soll sogar der heißeste Tag der Woche werden. 

Wird ein Rekord geknackt?

Der Vorhersage zufolge könnte am Dienstag sogar ein Rekord wackeln. In Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) sei am 28. Mai 2005 mit 35 Grad die damalige Rekordmarke des Monats erreicht worden. «Dieser Rekord wackelt tatsächlich», sagte ein DWD-Sprecher. Ein oder zwei Zehntel mehr seien drin. 

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Am Mittwoch heißt es nochmals gut vor der Sonne schützen, wer sich draußen aufhält. Mehr als 31 Grad in Stuttgart und bis 34 Grad in Baden-Baden werden erwartet, ließ der DWD wissen. Vereinzelte Schauer oder Gewitter seien am Nachmittag vor allem in Oberschwaben und am Bodensee möglich, so die Wetterexperten

Am Donnerstag erster «Dämpfer»

Der Donnerstag deutet schon mal an, wie es ab der kommenden Woche um das Wetter steht. Laut dem DWD-Sprecher verpasst uns dieser Tag einen «Dämpfer». Heiß wird es mit mehr als 30 Grad demnach nur noch im Schwarzwald und am südlichen Oberrhein, der Rest des Landes muss sich mit 26 Grad begnügen.

Anfang Juni soll das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst umschlagen.

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