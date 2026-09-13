Sommerlicher Wochenstart in Hessen – ab Mittwoch wechselhaft
Nach einem warmen Wochenbeginn in Hessen rechnet der Deutsche Wetterdienst ab Mittwoch mit einem Wetterumschwung. Wie die Prognose der Meteorologen für die kommende Woche aussieht.
Offenbach (dpa/lhe) - Die kommende Woche startet in Hessen noch einmal sommerlich - bevor es ab Mitte der Woche wechselhaft wird. Am Montag lösen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst die Nebelfelder aus der Nacht auf und es bleibt weitestgehend trocken. Die Höchsttemperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, in höheren Lagen auf bis zu 18 Grad.
In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD nur wenige Wolken und keinen Regen. Örtlich ist Nebel möglich. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Der Dienstag zeigt sich nach Angaben der Meteorologen heiter bis wolkig. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 27 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest.
In der Nacht zum Mittwoch ziehen mehr Wolken auf, im Nordwesten sind Schauer möglich. Teils kann es zu kurzen Gewittern mit Starkregen oder Sturmböen kommen. Die Tiefstwerte erwartet der DWD zwischen 16 und 13 Grad. Am Mittwoch selbst ist mit örtlichen Schauern zu rechnen - am Abend und Nachmittag vereinzelt auch mit Gewittern mit Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad, im höheren Bergland bei um die 15 Grad.