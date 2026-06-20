Sommersonnenwende mit fast 40 Grad und Gewittergefahr

Stuttgart (dpa/lsw) - Pünktlich zum längsten Tag des Jahres am Sonntag steht Baden-Württemberg ein hochsommerliches Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen bis zu 38 Grad voraus. Allerdings steige hier und da gegen Nachmittag und Abend das Gewitterrisiko, heißt es. Die neue Woche soll dann sogar noch ein kleines bisschen heißer starten.

Gewitter und Starkregen drohen

Der Samstag solle vielerorts sonnig starten, kündigte der DWD an. Im Tagesverlauf könnten sich vor allem an der Alb einzelne Gewitter entwickeln. Dazu werde es mit Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad heiß, im Oberrheingraben sogar bis zu 38 Grad. Der Wind bleibe meist schwach. Dazu kämen vereinzelt Gewitter.

Tropennächte und bis zu 39 Grad am Montag

In der Nacht zum Sonntag sollen letzte Schauer und Gewitter abziehen. Danach werde es meist klar. Die Frühwerte liegen den Angaben zufolge zwischen 22 und 18 Grad, nur örtlich um 15 Grad. Sinkt die Temperatur nicht unter 20 Grad, sprechen Fachleute von einer Tropennacht.

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Am Sonntag scheint laut DWD zunächst die Sonne. Später nähmen Wolken zu – mit Schauern und örtlich kräftigen Gewittern. Bei Höchstwerten zwischen 31 und 36 Grad, im Breisgau bis 38 Grad, bleibe es weiterhin heiß. In der Nacht sollen Schauer und Gewitter allmählich abklingen, anschließend könne es aufklaren. Die Tiefstwerte lägen zwischen 21 und 16 Grad und in Oberschwaben bei 15 Grad.