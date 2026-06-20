Wetterbericht

Sommersonnenwende mit fast 40 Grad und Gewittergefahr

Hochsommerliche Temperaturen und Tropennächte, Unwetter mit Starkregen und Gewittern: Das Wochenendwetter gleicht einer Achterbahnfahrt. Welche Aussichten der Wetterdienst bereithält.

Abkühlung ist dieses Wochenende gesucht. Foto: Uwe Anspach/dpa
Abkühlung ist dieses Wochenende gesucht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Pünktlich zum längsten Tag des Jahres am Sonntag steht Baden-Württemberg ein hochsommerliches Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen bis zu 38 Grad voraus. Allerdings steige hier und da gegen Nachmittag und Abend das Gewitterrisiko, heißt es. Die neue Woche soll dann sogar noch ein kleines bisschen heißer starten. 

Gewitter und Starkregen drohen

Der Samstag solle vielerorts sonnig starten, kündigte der DWD an. Im Tagesverlauf könnten sich vor allem an der Alb einzelne Gewitter entwickeln. Dazu werde es mit Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad heiß, im Oberrheingraben sogar bis zu 38 Grad. Der Wind bleibe meist schwach. Dazu kämen vereinzelt Gewitter.

Tropennächte und bis zu 39 Grad am Montag

In der Nacht zum Sonntag sollen letzte Schauer und Gewitter abziehen. Danach werde es meist klar. Die Frühwerte liegen den Angaben zufolge zwischen 22 und 18 Grad, nur örtlich um 15 Grad. Sinkt die Temperatur nicht unter 20 Grad, sprechen Fachleute von einer Tropennacht. 

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Am Sonntag scheint laut DWD zunächst die Sonne. Später nähmen Wolken zu – mit Schauern und örtlich kräftigen Gewittern. Bei Höchstwerten zwischen 31 und 36 Grad, im Breisgau bis 38 Grad, bleibe es weiterhin heiß. In der Nacht sollen Schauer und Gewitter allmählich abklingen, anschließend könne es aufklaren. Die Tiefstwerte lägen zwischen 21 und 16 Grad und in Oberschwaben bei 15 Grad. 

Der Montag soll den Wetterfachleuten nach voraussichtlich sonnig starten, im Tagesverlauf sind erneut einzelne Schauer und Gewitter drin. Mit bis zu 39 Grad könnte sogar der bisherige Temperaturrekord in Baden-Württemberg für einen Juni wackeln. Dieser liegt bei 38,9 Grad – gemessen am 30. Juni 2019 in Mannheim.

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